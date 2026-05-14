В Горловке мирный житель пострадал в результате детонации боеприпаса

В Горловке получил ранения мирный житель. Мужчина пострадал от детонации боеприпаса. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.
Инцидент произошел 13 мая в центре города.
- В результате подрыва на взрывоопасном предмете вооруженных формирований Украины в Центрально-Городском районе Горловки ранен мирный житель, - говорится в официальном сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что саперы Вооруженных сил Российской Федерации на регулярной основе проводят разминирование на территории освобожденных населенных пунктов ДНР, чтобы мирные жители могли вернуться в свои дома. Специалисты отмечают, что часто им приходится сталкиваться с крайне опасными и тщательно замаскированными взрывными устройствами, которые могут находиться в земле в течение длительного времени и оснащаться сложными механизмами подрыва.
