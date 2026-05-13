Ямальские строители восстанавливают четвёртый дом во Владимировке. Фото: Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Ямальские строители приступили к восстановлению уже четвертого дома во Владимировке. Пятиэтажка рассчитана на 70 квартир. Об этом сообщили в Департаменте строительства и жилищной политики ЯНАО.

Сейчас в здании демонтируют старую штукатурку цоколя и подъездов, завершили новую отмостку. В подвале и местах общего пользования меняют кабели и провода, устанавливают электрощиты. Начали демонтаж инженерных систем. На кровле оборудовали армированный монолитный пояс и приступили к стропилам. Также взялись за обновление входных групп в подъезды и подвалы.

Всего в этом году Ямал восстанавливает во Владимировке восемь жилых домов на 565 квартир. Здания пострадали от боевых действий и не видели ремонта с 1980-х годов. В целом в 2026 году в Волновахском округе запланировано строительство и восстановление 18 объектов.

Ранее сообщалось, что специалисты из Подмосковья продолжают капитальный ремонт Центральной районной больницы в Тельманово.

