Соцучреждения Республики получили фрукты от Народного Совета ДНР. Фото: Народный Совет ДНР

Народный совет ДНР доставил яблоки социальным учреждениям Республики. Депутаты побывали в Донецке, а также в Старобешевском и Волновахском муниципальных округах. Инициативу поддержал сенатор Российской Федерации от ДНР Александр Волошин.

- Фрукты были переданы в школы и школы-интернаты, детские дома, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, Республиканский детский травматологический центр, больницы, а также в учреждения для людей преклонного возраста, - рассказали в Народном Совете ДНР.

Ранее сообщалось, что населенный пункт Курахово в Донецкой Народной Республики получил гуманитарную помощь из Тулы. Людям привезли продовольственные наборы, продукты питания, одежду, питьевую воду, посуду и строительные материалы.

Кроме того, сообщалось, что в Мариуполь доставили гуманитарную помощь из Санкт-Петербурга. Груз привезли в Мариупольскую школу-интернат №37, досуговый центр и Городскую больницу №2.

