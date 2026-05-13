Улицы Мариуполя становятся безопаснее благодаря работе энергетиков

За неделю энергетики установили 215 новых светильников в городе. Фото: Администрация Мариуполя

В Мариуполе энергетики продолжают модернизировать систему уличного освещения. За прошедшую неделю они установили на улицах города сотни новых светильников и проложили километры кабеля. Об этом сообщили в администрации городского округа.

- За неделю мариупольские энергетики установили 215 новых светильников. Также с привлечением 8 единиц спецтехники сотрудники МБУ «Мариупольгорсвет» смонтировали и отремонтировали 7265 метров кабеля и демонтировали 2950 метров неремонтопригодного провода, - заявили там.

Напомним, что муниципальное бюджетное учреждение «Мариупольгорсвет» призывает горожан оперативно информировать о любых неисправностях, связанных с городским освещением. В случае обнаружения повреждений опор, обрывов или искрения проводов, а также полного отсутствия света на улице, в квартале или районе, специалисты учреждения готовы оперативно отреагировать на проблему.

