Боевская сельская библиотека в ДНР станет модельной

Боевская сельская библиотека в Володарском округе ДНР активно преображается, готовясь к открытию в новом, модельном формате. Работы по модернизации учреждения ведутся в рамках национального проекта «Семья». С ходом ремонта лично ознакомился министр культуры Республики Михаил Желтяков.

- Библиотека вошла в число 6 победителей конкурсного отбора и в этом году станет модельной, - сообщил он.

Ремонтные работы в здании завершатся до конца этого месяца. Учреждение уже получило современное интерактивное оборудование и пополнило свой книжный фонд. В июне ожидается поставка новой мебели, которая дополнит обновленное пространство.

- После завершения всех работ библиотека превратится в современное, комфортное пространство - настоящий центр притяжения для жителей села всех возрастов, - отметил министр.

