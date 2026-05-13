На левобережье Мариуполя проверили инженерные сети многоквартирных домов

Специалисты Единого регионального фонда по управлению многоквартирными домами провели плановые работы. Фото: Администрация Мариуполя

На левобережье Мариуполя сотрудники местного филиала Единого регионального фонда по управлению многоквартирными домами провели комплексное обследование инженерных сетей в ряде многоквартирных домов. Об этом сообщили в администрации города.

В рамках плановых мероприятий техническое обслуживание систем водо- и электроснабжения было проведено в третьем корпусе дома №3 по улице Киевской. Аналогичные работы по ревизии системы центрального отопления выполнены в доме №40/2 по улице Пейзажной, а индивидуальный тепловой пункт дома №32 по улице Пашковского также прошел необходимое техобслуживание.

Кроме того, специалисты уделили внимание безопасности и бесперебойной работе лифтового оборудования. Были произведены замеры напряжения в лифте 4-го подъезда дома №187 по улице Олимпийской.

По заявкам жильцов оперативно устранялись возникшие неисправности. В частности, в третьем корпусе дома №19 по улице 9 Мая специалисты устранили неполадки в электрических коммуникациях на фасаде здания.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Жовтневом районе Мариуполя завершают ремонт многоквартирного дома

При координации петербургского Жилищного комитета в Мариуполе восстановили девять многоквартирных домов (подробнее)