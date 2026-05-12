Опрос банкиров: 40% россиян накопили подушку безопасности в размере 3–6 зарплат

Ментальное здоровье россиян напрямую зависит от наличия сбережений. Исследование ВТБ показало: 50% опрошенных рассматривают накопления как защиту от непредвиденных ситуаций.

Для 20% достаточно наличия суммы на решение одной непредвиденной проблемы (например, поломки техники), а 40% формируют резерв на 3–6 месячных доходов на случай потери работы. Почти столько же (37%) чувствуют полный комфорт, если накопили сумму годового заработка и выше.

«Наше исследование подтверждает глобальный тренд: финансовая устойчивость становится неотъемлемой частью ментального здоровья. Для большинства россиян наличие сбережений напрямую влияет на эмоциональный фон. Вклад или накопительный счет – это не только прирост капитала, но и доступный ритуал, снижающий уровень тревожности, своего рода вкладотерапия», – пояснил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Сам процесс накопления становится своеобразной терапией: 27% радуют начисленные проценты, 20% — активация кешбэка, 33% — сам факт перевода денег на вклад. Отметим, что в опросе банка участвовали 1500 горожан в возрасте 18–65 лет