Новую партию яблок из Северного Кавказа доставили в детские дома и больницы ДНР

На этот раз яблоки доставили в Донецк, а также Старобешевский и Волновахский округа. Фото: ТГ/Волошин

Гуманитарная помощь в виде свежих яблок от Северного Кавказа продолжает поступать в учреждения Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил сенатор Российской Федерации от ДНР Александр Волошин.

Он отметил, что депутаты Народного Совета Республики активно работали над реализацией этой гуманитарной миссии даже во время майских праздников.

- На этот раз яблоки от отделений РСПП Северной Осетии и Кабардино-Балкарской Республики были доставлены в Донецк, а также Старобешевский и Волновахский муниципальные округа, - заявил Волошин.

Сенатор выразил благодарность депутатскому корпусу и региональному отделению РСПП за ценный подарок жителям Республики.

- Напомню: за весь период акции помощь получили детские дома, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, учреждения для детей с особенностями развития, больницы, а также организации, где находятся люди преклонного возраста, - добавил Александр Волошин.

