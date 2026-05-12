Волонтеры из Мариуполя передали помощь многодетной семье из Красноармейска

В состав адресной гуманитарной помощи вошли предметы первой необходимости. Фото: t.me/mv_mariupol

Мариупольский штаб #МЫВМЕСТЕ продолжает оказывать всестороннюю помощь нуждающимся. На этот раз волонтеры вместе с сотрудниками Управы Жовтневого внутригородского района Мариуполя адресно помогли многодетной семье переселенцев из Красноармейска, которая сейчас проживает в поселке Старый Крым. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В состав гуманитарной посылки вошли предметы первой необходимости: одежда, обувь, продукты питания, средства личной гигиены, а также игрушки и канцтовары для детей.

- Все это маленькие знаки большой поддержки и заботы, - подчеркнули активисты. - Вместе мы можем сделать так, чтобы даже в самых сложных ситуациях дети чувствовали тепло и надежду.

Напомним, что волонтерское движение в ДНР показало впечатляющие результаты в 2025 году. За год более полумиллиона жителей приняли помощь из рук волонтеров Республики.

