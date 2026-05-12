Школьница из ДНР Ульяна Таран стала призером ВсОШ по испанскому языку

20 школьников из Республики приняли участие в заключительном этапе олимпиады. Фото: ТГ/Толстыкина

Завершилась Всероссийская олимпиада школьников 2025/2026 учебного года, которая проходила в рамках национального проекта «Молодежь и дети». О ключевых показателях участия ДНР рассказала вице-премьер Республики Лариса Толстыкина.

Согласно опубликованным ей данным, в региональном этапе ВсОШ свои знания продемонстрировали 633 учащихся из Донецкой Народной Республики, что на 40% превышает прошлогодний показатель. Эти усилия принесли свои плоды: 57 школьников стали победителями, а 236 - призерами олимпиады на региональном уровне.

Наибольшего успеха смогли добиться 20 школьников Республики, которые приняли участие в заключительном этапе олимпиады. В этом году ДНР впервые вышла в финал по таким предметам, как право, экономика, искусство (мировая художественная литература) и основы безопасности и защиты Родины.

Главной гордостью стали успехи одной из старшеклассниц региона.

- Поздравляю Ульяну Таран, ученицу 10 класса Республиканского лицея-интерната «Эрудит» - центра для одаренных детей, которая стала призером ВсОШ по испанскому языку! - отметила вице-премьер Лариса Толстыкина.

В Минэнерго России организовали патриотические каникулы школьникам из Горловки в Москве