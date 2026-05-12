Медицинский патруль «Здоровье» проведет прием в Ждановке и Кировском

В Ждановке и Кировском медицинский патруль будет принимать пациентов с 13 по 15 мая

С 4 по 8 мая в Торезе на базе центральной городской больницы работала бригада медицинского патруля «Здоровье». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

Там отметили, что за неделю работы медпатруля жители города смогли получить консультации и пройти осмотры у врачей узкого профиля.

Теперь специалисты отправятся в Ждановку и Кировское. Это позволит жителям данных городов оперативно получить необходимую медицинскую помощь без необходимости выезжать за пределы своих населенных пунктов.

- Уже на этой неделе, с 13 по 15 мая, медицинский патруль будет принимать пациентов в ЦГБ города Ждановки и ЦГБ города Кировское, - заявили в Минздраве ДНР.

Напомним, ранее «КП Донецк» писала, как в ДНР обеспечивают доступ к медицинской помощи для жителей отдаленных районов. Проблему нехватки врачей и аптек решают с помощью передвижных медпунктов.

