Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей ЛНР с Днем Республики.

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей ЛНР с 12-й годовщиной провозглашения независимости Республики. Он отметил, что события мая 2014 года, происходившие как в Донецке, так и в Луганске, имели судьбоносное значение для всей России.

- Сегодня, уже будучи неотъемлемой частью нашей исторической Родины, мы вместе продолжаем защищать Донбасс на передовой специальной военной операции, а также возвращать мирную жизнь в наши дома, - сказал Пушилин.

Ранее сообщалось, что в Донецке состоялось знаковое культурное событие: в рамках празднования Дня Республики на столичной сцене выступила популярная российская группа «The Hatters».

Кроме того, сообщалось, что в Мариупольском русском драматическом театре прошел праздничный концерт «Мой дом - Донбасс!», в котором выступили артисты и оркестр театра. Мероприятие приурочили к 12-й годовщине образования ДНР.

