«Купол Донбасса» за сутки отразил атаки пяти дронов ВСУ в ДНР

Система «Купол Донбасса» за прошедшие сутки обнаружила и подавила пять беспилотников ВСУ над территорией ДНР. Об этом сообщили в Штабе обороны Республики.
Там отметили, что операция по перехвату и уничтожению вражеских дронов проводилась как силами ПВО, так и сводными мобильными огневыми группами.
В Штабе обратились к жителям Республики с просьбой сохранять бдительность. При обнаружении обломков сбитых дронов или других подозрительных предметов, которые могут представлять опасность, необходимо незамедлительно сообщать об этом по телефонам экстренных служб.
Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР отменили часть маршрутов из-за атак ВСУ. Власти Республики предпринимают меры для обеспечения безопасности пассажиров на фоне обстрелов и проблем с перевозчиками.
