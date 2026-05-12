«Купол Донбасса» за сутки отразил атаки пяти дронов ВСУ в ДНР

При обнаружении обломков и взрывоопасных предметов жителей просят сообщать по телефонам экстренных служб. Фото (архив): УФСБ России по ДНР

Система «Купол Донбасса» за прошедшие сутки обнаружила и подавила пять беспилотников ВСУ над территорией ДНР. Об этом сообщили в Штабе обороны Республики.

Там отметили, что операция по перехвату и уничтожению вражеских дронов проводилась как силами ПВО, так и сводными мобильными огневыми группами.

- За прошедшие сутки над территорией ДНР системой «Купол Донбасса» нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 5 дронов противника, - говорится в сообщении.

В Штабе обратились к жителям Республики с просьбой сохранять бдительность. При обнаружении обломков сбитых дронов или других подозрительных предметов, которые могут представлять опасность, необходимо незамедлительно сообщать об этом по телефонам экстренных служб.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР отменили часть маршрутов из-за атак ВСУ. Власти Республики предпринимают меры для обеспечения безопасности пассажиров на фоне обстрелов и проблем с перевозчиками.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пытались ударить по мирным кварталам и теплоэлектростанции: В ДНР предотвратили 27 атак беспилотников ВСУ

В ДНР от атак БПЛА ВСУ защищают бойцы «Купола Донбасса» и сводных мобильных огневых групп (подробнее)