Пушилин в День ДНР наградил отличившихся жителей Республики. Фото: MAX/Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин в День Республики наградил отличившихся земляков. Он вручил почетные грамоты и благодарность Президента России, медали «За трудовую доблесть» и «За полезные обществу труды», знаки отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой».

- Мы одновременно сражаемся и строим: преображаем населенные пункты, восстанавливаем школы, детские сады, больницы, запускаем новые производства. Мы неотъемлемая часть Большой России, как и мечтали тогда, в 2014-м, - отметил Пушилин.

Источник: Официальный канал Главы ДНР Дениса Пушилина в MAX В ДНР в день Республики наградили отличившихся жителей региона

Напомним, что 11 мая 2026 года исполняется 12 лет со дня образования ДНР.

Ранее сообщалось, что В Макеевке прошла патриотическая акция, организованная активистами «Молодой Гвардии». По случаю 12-й годовщины образования Республики на площади Ленина молодежь развернула 200-метровый флаг ДНР.

Также День Республики отметили и в Мариуполе.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В краеведческом музее Донецка открылась выставка «Горжусь тобой, родной Донбасс»

На выставке в Донецком краеведческом музее собраны более ста экспонатов, которые знакомят посетителей с ключевыми этапами развития Республики (подробнее)