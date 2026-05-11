В Макеевке развернули 200-метровый флаг ДНР в честь Дня Республики

На площади Ленина в Макеевке молодежь развернула 200-метровый флаг ДНР. Фото: МГЕР ДНР

В Макеевке прошла патриотическая акция, организованная активистами «Молодой Гвардии». По случаю 12-й годовщины образования Республики на площади Ленина молодежь развернула 200-метровый флаг ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Руководитель «Молодой Гвардии» ДНР Сергей Добровольский отметил символичность даты:

- Сегодня у нас 11 мая, День Донецкой Народной Республики. Вчера у нас прошел большой концерт в преддверии праздника, а сегодня мы в Макеевке с макеевской молодежью растягиваем двухсотметровый флаг Донецкой Народной Республики. Ровно 12 лет назад наш народ сделал свой выбор. И сегодня мы отмечаем это значимое событие.

Активистка МГЕР ДНР Яна Капитонова подчеркнула, что развертывание флага - это не просто демонстрация, а напоминание о ключевых моментах становления Республики и выражение уважения к выбору старшего поколения.

- Для молодежи это означает память и выражение уважения к нашей Республике и к тому, что выбрали люди тогда. Молодежь считает Республику, в первую очередь, своей родиной - местом, которому нужно помогать и защищать, - отметила она.

