В Макеевке развернули 200-метровый флаг ДНР в честь Дня Республики

В Макеевке прошла патриотическая акция, организованная активистами «Молодой Гвардии». По случаю 12-й годовщины образования Республики на площади Ленина молодежь развернула 200-метровый флаг ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Руководитель «Молодой Гвардии» ДНР Сергей Добровольский отметил символичность даты:
- Сегодня у нас 11 мая, День Донецкой Народной Республики. Вчера у нас прошел большой концерт в преддверии праздника, а сегодня мы в Макеевке с макеевской молодежью растягиваем двухсотметровый флаг Донецкой Народной Республики. Ровно 12 лет назад наш народ сделал свой выбор. И сегодня мы отмечаем это значимое событие.
Активистка МГЕР ДНР Яна Капитонова подчеркнула, что развертывание флага - это не просто демонстрация, а напоминание о ключевых моментах становления Республики и выражение уважения к выбору старшего поколения.
- Для молодежи это означает память и выражение уважения к нашей Республике и к тому, что выбрали люди тогда. Молодежь считает Республику, в первую очередь, своей родиной - местом, которому нужно помогать и защищать, - отметила она.
