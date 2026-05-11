Идея зародилась среди молодежи, которая предложила высаживать клены в местах гибели мирных жителей. Фото: МАХ/Пушилин

В столице ДНР стартовал проект «Красный клен», который направлен на увековечение памяти жителей, погибших в ходе вооруженного конфликта. Идея зародилась среди молодежи, которая предложила высаживать клены в местах гибели мирных жителей. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

Первые деревья были высажены у памятника «Детям Донбасса - детям войны». Посадка 12 кленов приурочена к 12-летию образования Донецкой Народной Республики.

- Красные клены выделяются насыщенным цветом, оставаясь заметными на протяжении долгого времени в году. Они станут искренним символом, напоминанием о цене мира, которое выражено языком природы, - подчеркнул Денис Пушилин.

По словам Главы ДНР, даже спустя десятилетия после восстановления региона память о преступлениях против мирного населения не исчезнет. Для сохранения исторической правды каждое дерево сопроводят QR-кодом. Этот код откроет доступ к архивным материалам, которые расскажут о трагических событиях, которые когда-то произошли здесь.

- Это позволит сохранить правду. Красные клены - память, которая будет расти, - отметил Денис Пушилин.

