В Югре спасли артистов Донецкого оркестра, ставших заложниками снежной стихии. Фото: ТГ/Парецкий

Руководитель Донецкой филармонии Александр Парецкий рассказал, что в Югре спасли 60 артистов оркестра, которые стали заложниками снежной стихии.

- После успешного концерта в Лангепасе творческий коллектив Донецкой филармонии оказался на перекрытой трассе Сургут - Когалым. Музыканты стойко выдержали испытание непогодой. На то мы и Оркестр Непокоренных, - рассказал Парецкий.

Он поблагодарил работников Росконцерта, которые в кратчайшие сроки смогли организовать поселение и питание для большого коллектива Донецкой филармонии.

Ранее сообщалось, что в Донецкой государственной академической филармонии прошел торжественный концерт, посвященный 95-летию учреждения. Юбилей собрал полный зал благодарных зрителей, пришедших поздравить любимый коллектив с этой значимой датой.

Кроме того, сообщалось, что Донецкая филармония преобразит залы ожидания ж/д вокзалов в концертные пространства.

