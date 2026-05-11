Гастрофестиваль «Солено» пройдет в ДНР

В Донецкой Народной Республике с 18 по 24 мая 2026 года пройдет гастрофестиваль «Солено». Его основная цель - развитие гастроиндустрии и поддержка малого и среднего предпринимательства. В рамках «Солёно» запланированы разнообразные программы, включая ресторанную, деловую, конкурсную и культурно-просветительскую. Об этом «КП Донецк» сообщили в пресс-службе Центра «Мой бизнес» в ДНР.

- Гастрофестиваль «Солено» станет важным шагом к развитию гастрономической идентичности ДНР, поддержит малый бизнес и создаст новые экономические возможности для региона. Это мероприятие не только укрепит связи между производителями и потребителями, но и повысит интерес к культуре и традициям Донецкой Народной Республики, - рассказала руководитель Центра «Мой бизнес» в ДНР Любовь Луговая.

«КП Донецк» является медиапартнером гастрофестиваля.

Напомним, что совсем недавно в ДНР завершился гала-показ коллекций одежды ведущих дизайнеров России.

