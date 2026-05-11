Дорожники привели в порядок мемориал и высадили кусты рябины в селе Васильевка

Дорожники навели порядок на территории монумента, побелили бордюры, а также высадили кусты рябины. Фото: «Служба автомобильных дорог Донбасса»

Сотрудники «Службы автомобильных дорог Донбасса» провели субботник в ДНР. Коллектив предприятия принял участие в благоустройстве памятника героям Великой Отечественной войны в селе Васильевка в Амвросиевском округе.

Дорожники навели порядок на территории монумента, побелили бордюры и высадили кусты рябины.

- Каждую весну не только приводим в порядок дороги и прилегающие к ним территории, но и обязательно уделяем внимание расположенным вдоль них памятным местам: мемориалам и братским могилам, связанным с подвигами наших земляков в годы Великой Отечественной войны, - пояснили в службе.

Кроме работ по благоустройству памятника, дорожники в этом году также завершили восстановление 13,5-километрового участка автомобильной дороги /21К-20/- Васильевка - /21К-08/, которая обеспечит удобный проезд через населенный пункт, в том числе к обновленному мемориалу.

