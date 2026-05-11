В ДНР не рассчитывают на запуск пассажирского сообщения по морю в 2026 году

Организация морского пассажирского сообщения рассматривается в первую очередь как туристическое направление. Фото: Минсельхоз ДНР

В Донецкой Народной Республике рассматривают возможность восстановления морского пассажирского сообщения, однако, согласно заявлению министра транспорта региона Александра Бондаренко, ожидать его запуска в 2026 году не стоит. Основные трудности на пути реализации этого проекта связаны с обеспечением безопасности перевозок в условиях сохраняющейся угрозы атак со стороны ВСУ.

- На текущий год надеяться, конечно же, не стоит. Это не такой быстрый процесс с учетом того, что последние «Метеоры», последние катера здесь были на территории нашего субъекта в 1960-е годы. Поэтому прорабатываем, но, думаю, тоже не заставит себя долго ждать, - цитирует Бондаренко агентство ТАСС.

Министр пояснил, что организация катерного сообщения в ДНР рассматривается в первую очередь как туристическое направление. Однако, как подчеркнул Бондаренко, первостепенной задачей на данный момент остается вопрос безопасности.

