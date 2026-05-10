В Донецке 16-летний подросток пострадал из-за детонации ВОП

Пострадавшего подростка доставили в медицинское учреждение (архив)

В Донецке 16-летний подросток пострадал в результате сдетонировавшего взрывоопасного предмета (ВОП). Об этом сегодня сообщил глава городского округа Донецк Алексей Кулемзин.

- По поступившей информации, в результате детонации взрывоопасного предмета в Петровском районе города ранен парень 2010 года рождения, - сказал Кулемзин.

Подростка с минно-взрывной травмой доставили в больницу.

