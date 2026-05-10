Один мирный житель погиб и трое ранены из агрессии ВСУ за сутки в ДНР

Украинские боевики нарушили режим прекращения огня (архив) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Один мирный житель погиб и трое ранены из украинской агрессии за сутки в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня сообщило Управление по вопросам документирования военных преступлений Украины Администрации Главы и Правительства ДНР. Данные приведены с полночи 9-го по полночь 10 мая.

ВСУ выпустили по ДНР семь боеприпасов. В результате повреждены жилой дом и легковые машины.

По данным экспертов управления, три атаки противник совершил на горловском направлении и по одной атаке – на мариупольском, снежнянском, красноармейском и светлодарском.

Напомним, что в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего ВС России в дни празднования Победы в Великой Отечественной войне все группировки войск страны в зоне СВО соблюдают режим прекращения огня и остаются на ранее занятых рубежах и позициях. На провокации со стороны Украины российские подразделения отвечают зеркально.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Южная» группировка войск ответила на нарушение перемирия ВСУ в ДНР

«Южная» группировка войск зеркально ответила противнику в ДНР (подробнее)