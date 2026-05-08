В Мариуполе рассказали малышам о героях Великой Отечественной войны

Фото: Администрация Мариуполя

В Мариуполе накануне Дня Победы воспитанники детского сада №142 посетили среднюю школу №41, чтобы узнать о героях Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в администрации города.

Экскурсия прошла в школьном музее, который бережно хранит память о событиях тех лет. Малыши с неподдельным интересом рассматривали представленные экспонаты, слушали рассказы о мужестве и самоотверженности советских солдат и тружеников тыла. Это знакомство с историей позволило детям прикоснуться к подвигу народа, победившего в самой кровопролитной войне XX века.

После посещения музея ребята отправились в школьную библиотеку, где им открылся увлекательный мир книг.

Директор школы Оксана Гринева подчеркнула важность проведения подобных мероприятий, которые помогают с юных лет формировать у детей чувство патриотизма и гордость за героическое прошлое своей страны.

