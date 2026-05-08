В ДНР упростили получение компенсаций для жителей освобожденных территорий

Жители освобожденных населенных пунктов ДНР, утратившие свое жилье в результате боевых действий, теперь могут получить компенсационные выплаты без проведения обязательного обследования пострадавших объектов. Как сообщил Председатель Правительства Республики Андрей Чертков, соответствующие изменения уже внесены в постановление Правительства ДНР от 7 августа 2023 года №61-1.

- Упрощаем получение компенсаций жителям освобожденных населенных пунктов. Многие из них по-прежнему находятся в зоне боевых действий, поэтому провести обследование жилых помещений там не предоставляется возможным. Приняли решение назначать выплаты за утраченное помещение, в том числе за полностью утраченное имущество первой необходимости без акта обследования, - пояснил премьер-министр ДНР.

Кроме того, был значительно расширен перечень мест, куда можно обратиться с документами для оформления компенсации. Помимо управлений соцзащиты, теперь заявление можно подать в любом офисе МФЦ или онлайн через портал «Госуслуги».

