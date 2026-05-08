Сотрудники «РосКапСтроя» и студенты почтили память защитников Мариуполя

Мариуполь - город воинской славы, его героическая история увековечена во множестве памятников и мемориалов. Фото: Администрация Мариуполя

В преддверии 81-й годовщины Великой Победы сотрудники федерального автономного учреждения «РосКапСтрой» и студенты Мариупольского строительного колледжа, заключившие договоры целевого обучения с ним, приняли участие в памятном мероприятии. Об этом сообщили в администрации городского округа Мариуполь.

Торжественная церемония состоялась у мемориального комплекса «Пушка ЗИС-3». Участники возложили цветы к памятнику, установленному в честь воинов 221-й Мариупольской и 130-й Таганрогской дивизий, сыгравших ключевую роль в освобождении Мариуполя в годы Великой Отечественной войны.

Молодым специалистам рассказали о драматических страницах истории города и героизме советских солдат. Были проведены параллели с современными событиями на Донбассе.

Заместитель директора - руководитель Департамента специальных программ ФАУ «РосКапСтрой» Руслан Фатыхов подчеркнул важность сохранения исторической памяти:

- Мариуполь - город воинской славы. Его героическая история увековечена во множестве памятников и мемориалов. Наша задача - чтить и сохранять историческую память о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне и передавать эту память молодежи. Мы уделяем большое внимание воспитанию молодого поколения строителей-патриотов и будем поддерживать эту традицию.

