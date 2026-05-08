Жители Донецкой Народной Республики получили подробные разъяснения о процедуре регистрации недвижимости. Полина Кувалдина, возглавляющая Многофункциональный центр ДНР, напомнила гражданам о многообразии доступных способов подачи необходимых документов.
Она отметила, что регистрация недвижимости осуществляется по экстерриториальному принципу. Это означает, что жители ДНР могут подать документы для оформления имущества не только в местных отделениях, но и в любом другом регионе или субъекте Российской Федерации.
t.me/polinakuvaldina_mfcdpr
Еще одним удобным вариантом является оформление доверенности на представителя. Это позволяет доверенному лицу осуществлять необходимые юридические действия от имени заявителя.
Кроме того, как подчеркнула Кувалдина, многие не осведомлены о возможности подачи документов на регистрацию недвижимости через портал «Госуслуги». Эта опция позволяет избежать личного посещения МФЦ, однако требует наличия усиленной квалифицированной электронной подписи у заявителя.
- Если у вас есть данная подпись, то вы можете, не выходя из дома, подать документы, прикрепить копии, которые необходимы для предоставления данной услуги, подписать их своей электронной подписью, и ваша услуга будет оказана дистанционно, - пояснила руководитель МФЦ.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Еще один шаг к современному сервису»: Постаматы в МФЦ ДНР выдадут необходимые документы по PIN-коду дела или QR-коду
Постаматы в МФЦ ДНР позволят получить готовые документы без ожидания в очереди (подробнее)