Подать документы на регистрацию недвижимости можно несколькими способами. Фото (архив): ТГ/Пушилин

Жители Донецкой Народной Республики получили подробные разъяснения о процедуре регистрации недвижимости. Полина Кувалдина, возглавляющая Многофункциональный центр ДНР, напомнила гражданам о многообразии доступных способов подачи необходимых документов.

Она отметила, что регистрация недвижимости осуществляется по экстерриториальному принципу. Это означает, что жители ДНР могут подать документы для оформления имущества не только в местных отделениях, но и в любом другом регионе или субъекте Российской Федерации.

В МФЦ ДНР рассказали, какие существуют способы подачи документов на регистрацию недвижимости

Еще одним удобным вариантом является оформление доверенности на представителя. Это позволяет доверенному лицу осуществлять необходимые юридические действия от имени заявителя.

Кроме того, как подчеркнула Кувалдина, многие не осведомлены о возможности подачи документов на регистрацию недвижимости через портал «Госуслуги». Эта опция позволяет избежать личного посещения МФЦ, однако требует наличия усиленной квалифицированной электронной подписи у заявителя.

- Если у вас есть данная подпись, то вы можете, не выходя из дома, подать документы, прикрепить копии, которые необходимы для предоставления данной услуги, подписать их своей электронной подписью, и ваша услуга будет оказана дистанционно, - пояснила руководитель МФЦ.

