В Волновахском округе ДНР восстанавливают ключевую трассу

В ДНР продолжают вести ремонтные работы на участке автомобильной дороги Новотроицкое - Викторовка. Фото: Минтранс ДНР

В 2026 году ДНР активно включилась в реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в сфере дорожного хозяйства. Как сообщили в Минтрансе Республики, федеральный центр оказывает региону значительную поддержку. В рамках этого проекта уже стартовал этап «Региональная и местная дорожная сеть», который предусматривает комплексное обновление как республиканских, так и внутригородских дорог.

Одним из приоритетных объектов стала дорога Новотроицкое - Викторовка в Волновахском округе. Там планируют полностью восстановить 20,8 километра дорожного полотна.

Ход ремонтных работ на объекте проверили министр транспорта ДНР Александр Бондаренко и руководитель «Службы автомобильных дорог Донбасса» Денис Тюрин. Они отметили, что на участке уже уложено около 10 километров верхнего слоя асфальта и нанесена разметка.

- Основные работы по укладке асфальта планируем завершить до конца мая. Остальное - установку дорожных знаков, устройство обочин, приведение полосы отвода в нормативное состояние - завершим до середины июля, - сообщил Денис Тюрин.

Кроме того, в рамках капитального ремонта будет восстановлен разрушенный мост.

