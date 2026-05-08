Бригады из Московской области восстанавливают дороги в Макеевке

Специалисты дорожной службы из Московской области продолжают восстанавливать улично-дорожную сеть в подшефной Макеевке. Об этом сообщили в Министерстве транспорта ДНР.
Сейчас бригады из региона-шефа сосредоточили свои усилия на улице Шопена, расположенной в Кировском районе города. Здесь ведется укладка выравнивающего слоя дорожного покрытия.
При проведении работ используется современная асфальтобетонная смесь типа А16-Вн. Этот материал отличается высокой износостойкостью, что значительно увеличивает срок службы отремонтированных дорог и сокращает частоту будущих ремонтных кампаний.
- В дальнейшем порядка 600 метров нового покрытия появится на участке от улицы Трамвайной до Кремлевской, - отметили в ведомстве.
Напомним, что в ДНР с начала сезона отремонтировали 70 километров дорог. Полностью восстановлены семь участков дорог, еще десять находятся в работе.
