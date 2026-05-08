В Торезе создали местное отделение Российского военно-исторического общества. Фото: Администрация Тореза

В городском округе Торез в Донецкой Народной Республике создали местное отделение Российского военно-исторического общества. Глава города Артем Чесноков стал его председателем. Об этом сообщили в Администрации Тореза.

Там добавили, что городской округ с рабочим визитом посетил заместитель Председателя РВИО Николай Овсиенко, а также председатель регионального отделения РВИО в ДНР Владимир Ежиков.

- Особое внимание на собрании уделили вопросам воспитания подрастающего поколения. Участники обсуждали важность патриотического воспитания, говорили о роли военной литературы в формировании у детей уважения к истории, героизму и ответственности за будущее Родины, - рассказали в Администрации Тореза.

Ранее сообщалось, что уникальные артефакты, спасенные из разрушенного музея завода «Азовсталь» в Мариуполе, переданы в Донецк. Исторические документы и фотографии советского периода были обнаружены и собраны Российским военно-историческим обществом (РВИО) в ходе гуманитарной миссии на Донбассе.

