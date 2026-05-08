В апреле на российском ипотечном рынке продолжилось оживление. Совокупный объем выдач жилищных кредитов только во второй месяц весны составил 360 млрд рублей (+10% - к марту, +24% - к апрелю 2025). За четыре месяца россияне оформили ипотеку на 1,4 трлн рублей. Это на 55% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Особенно заметна активизация на вторичном рынке. В одном из ведущих банков доля рыночной ипотеки (без льготных программ) в апреле поднялась до 45%, прибавив 6 процентных пунктов за месяц.

«Вторичный рынок жилья «оживает». Люди, которые долго откладывали покупку, начинают действовать, пользуясь снижением ставок. Доля готовых объектов в наших выдачах с начала года существенно выросла, и сейчас уже более 40% сделок мы проводим со «вторичкой», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.