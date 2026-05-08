В ДНР системой долговременного ухода охвачено уже 592 человека (архивное фото)

В Донецкой Народной Республике продолжает развиваться система долговременного ухода за людьми, которые нуждаются в постоянной помощи. На сегодняшний день ею охвачено уже 592 человека, включая 22 участников специальной военной операции. Об этом сообщила заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

Система объединяет несколько уровней поддержки: социальные услуги на дому, помощь в полустационарных и стационарных учреждениях, а также медицинское сопровождение и психологическую помощь. Речь идет прежде всего о пожилых гражданах и людях с инвалидностью, которые не могут обходиться без чужой заботы.

Параллельно в Республике активно готовят квалифицированные кадры для работы в этой сфере. Развитие системы долговременного ухода остаётся одним из приоритетных направлений социальной политики ДНР.

Ранее Лариса Толстыкина в преддверии Дня Победы навестила ветеранов Великой Отечественной войны в Макеевке. Она поздравила Майре-Нелли Степановну Буракову и Зинаиду Антоновну Корощенко с наступающим праздником, подарила им цветы и гостинцы.

