Вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина навестила ветеранов в Макеевке. Фото: ТГ/Толстыкина

Заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина в преддверии Дня Победы навестила ветеранов Великой Отечественной войны в Макеевке. Она поздравила Майре-Нелли Степановну Буракову и Зинаиду Антоновну Корощенко с наступающим праздником, подарила им цветы и гостинцы.

- Такие встречи всегда наполнены особым смыслом: это возможность лично выразить благодарность людям, которые прошли через тяжелейшие испытания войны, выстояли и подарили нам мирное будущее, - сказала вице-премьер ДНР.

Толстыкина подчеркнула, что забота о ветеранах - это не просто внимание по праздникам, а общий долг и проявление уважения к их подвигу. Она пожелала героям здоровья и низко поклонилась их мужеству, стойкости и силе духа.

Ранее Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Андрей Чертков в преддверии Дня Победы поздравил своих подопечных ветеранов.

