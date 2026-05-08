За неделю группировка войск «Центр» нанесла удары по 19 бригадам ВСУ в ДНР (архивное фото)

На прошедшей неделе бойцы группировки войск «Центр» нанесли поражение 19 бригадам вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области.

Как сообщили в Минобороны России, всего на данном направлении противник потерял более 2130 военнослужащих, 34 бронемашины, 62 автомобиля, 16 артиллерийских орудий, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись к Славянску. Бойцы «Южной» группировки войск до начала перемирия освободили село Кривая Лука в Донецкой Народной Республике. Данный населенный пункт находится примерно в 19 километрах западнее Славянска.

Кроме того, за сутки группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи, а также нанесла поражение противнику в районах Красного Лимана и Крестище в Донецкой Народной Республике.

