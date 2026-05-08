Сбер поможет в развитии киберграмотности и просветительских программ по противодействию мошенничеству в исторических регионах

Актуальной задачей для участников рынка и правоохранительных органов остаётся противодействие кибермошенничеству. На новых территориях этот вызов дополняется адаптацией населения к российскому финансовому и правовому полю. Особого внимания требует работа с молодёжью: студенты и школьники входят в группу риска из-за вовлечения в дропперство, а также подвержены фишинговым атакам, социальной инженерии и действиям злоумышленников, выдающих себя за сотрудников известных копаний, а также силовых и государственных структур.

Для координации усилий в данном направлении был создан Межведомственный совет по противодействию кибермошенничеству в исторических регионах. Участниками совета стали представители органов внутренних дел, прокуратуры, Росфинмониторинга, Роскомнадзора, Министерства цифрового развития, Центрального банка, а также банков и операторов связи.

Сбер проводит масштабную информационно-просветительскую работу на всех территориях присутствия. Например, сотрудники отделения Сбербанка по ДНР за первые три месяца 2026 года провели 40 уроков и лекций по финансовой грамотности и противодействию мошенничеству для студентов ведущих вузов и учеников школ республики. Общий охват аудитории превысил 1800 человек.

Основные темы занятий дропперство и связанные с ним правовые последствия: блокировка счетов, включение в реестры неблагонадёжных клиентов, ограничение доступа к банковским продуктам и риск уголовного преследования. Также на уроках рассматривались методы защиты от фишинга, социальной инженерии и телефонного мошенничества.

Евгений Серяпин, Управляющий Головным отделением Сбербанка по ДНР, Запорожской и Херсонской областям:

«Эффективное противодействие мошенничеству требует системного взаимодействия внутри рынка, в первую очередь между банками, государственными органами и операторами связи. С этой целью наши коллеги приняли активное участие в Межведомственном совете по противодействию кибермошенничеству на исторических территориях. Образовательная работа с молодёжью, проведённая в первом квартале, показала востребованность и популярность таких программ: за три месяца обучение прошли более 1800 студентов и школьников. Это формирует базовый уровень киберграмотности и снижает вероятность вовлечения молодых людей в противоправную деятельность».

По итогам заседания принято решение о масштабировании образовательных программ по противодействию мошенничеству. Практику лекций и интерактивных занятий планируется распространить на все образовательные учреждения исторических регионов. Приоритет отдан раннему обучению финансовой грамотности и кибербезопасности, чтобы к моменту начала использования банковских продуктов граждане уже обладали необходимыми знаниями для распознавания мошеннических схем.