«Купол Донбасса» за сутки сбил девять дронов над ДНР. Фото (архив): ТГ/Пушилин

За прошедшие сутки над территорией Донецкой Народной Республики система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса», а также силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы нейтрализовали и уничтожили девять вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Штабе обороны ДНР.

Жителей Республики призывают при обнаружении обломков сбитых дронов или любых других взрывоопасных предметов немедленно сообщать об этом по телефонам экстренных служб.

Ранее сообщалось, что за сутки над территорией Донецкой Народной Республики система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» совместно с силами ПВО и сводными мобильными огневыми группами нейтрализовала и уничтожила три беспилотных летательных аппаратов противника.

Кроме того, «Купол Донбасса» за неделю сбил 61 дрон ВСУ в Донецкой Народной Республике.

