Погода будет ясной и безоблачной. Фото: ТГ/Кулемзин

В пятницу в столице ДНР синоптики обещают прекрасную погоду, которая идеально подойдет для отдыха и активного времяпровождения. Согласно прогнозам, жителей и гостей города ожидает солнечный день без осадков и с настоящим летним теплом. Расскажем, какой будет погода в Донецке 8 мая 2026 года.

Температура воздуха

Утром будет около +14-16°C, но к полудню воздух прогреется до летних значений, поднявшись до отметки +25-26°C. Ночная температура также останется на комфортном уровне, прогнозируется около +19-20°C.

Осадки

Осадков не ожидается. Погода будет ясной и безоблачной. Ветер преимущественно западного направления, слабый - 2-3 м/с, с возможными кратковременными порывами до 6-7 м/с.

Атмосферное давление

Атмосферное давление будет в пределах нормы: около 744-745 миллиметров ртутного столба.

Народный календарь

8 мая православная церковь чтит память апостола Марка. В народе его называли Марком Ключником, веря, что он владеет ключами от небесных врат и может управлять дождями. В этот день наши предки молились о дождях, чтобы избежать летней засухи.

Существовала поверье: «Если выпадет в мае три дождя добрых, то и хлеба будет на три года полных». Ясная же погода в день Марка предвещала хороший урожай яровых. Недаром говорили: «На Марка небо ярко: бабам в избе жарко».

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В сквере у Киевского РИКа в Донецке появятся детские площадки и фотозона

Жители Донецка участвуют в благоустройстве городской среды (подробнее)