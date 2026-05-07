Сотрудники Росгвардии благоустроили десятки памятных мест в ДНР ко Дню Победы

Работы проводились в разных уголках Республики. Фото: Росгвардия

В преддверии великого праздника - Дня Победы - сотрудники Росгвардии провели масштабную акцию по благоустройству памятных мест в ДНР. Как сообщили в пресс-службе ведомства, десятки мемориалов и памятников, посвященных героям Великой Отечественной войны, обрели ухоженный вид благодаря заботе и труду росгвардейцев.

Работы проводились в разных уголках Республики - как на крупных, всенародно известных мемориальных комплексах, расположенных в городах-героях, так и на скромных обелисках в отдаленных селах.

- Для нас важно, чтобы к празднику все мемориалы выглядели достойно - это наш способ выразить уважение тем, кто отдал жизни за Родину. Каждый такой памятник - не просто архитектурное сооружение, а место памяти, куда приходят люди, чтобы почтить подвиг героев, - отметил представитель Росгвардии.

Напомним, ранее сообщалось, что росгвардейцы благоустроили участок ветерана в ДНР, которому исполнился 101 год. Они расчистили дорожки, привели в порядок клумбы и газоны, собрали опавшую листву и сухие ветки, прибрались дома и выполнили небольшие ремонтные работы.

