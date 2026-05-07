В Горловке заменят самый аварийный участок водопровода 1966 года постройки

Проведение ремонтных работ позволит значительно сократить потери воды и сделать систему водоснабжения в городе более надежной. Фото: Минстрой ДНР

В 2026 году в ДНР будет проведен большой объем работ по обновлению систем водоснабжения. Одним из ключевых шагов станет замена самого изношенного участка водопроводной сети в Горловке. Об этом сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики.

В ведомстве уточнили, что в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Горловке запланирован ремонт критически важного участка водопроводной сети. Речь идет о замене 1,9 километра труб водовода, построенного еще в 1966 году. Общая протяженность ветки составляет 4,2 километра, однако именно данный участок имеет критический износ, достигающий 85-90%.

- По завершении работ будет обеспечено стабильное водоснабжение для 33 675 жителей и объектов социальной сферы, - отметили в министерстве.

В Минстрое ДНР подчеркнули, что проведение данного ремонта позволит значительно сократить потери воды и сделать систему водоснабжения в Горловке более надежной.

