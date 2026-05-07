Вице-премьер ДНР поддержала школьников на тестировании «Знаток русского Донбасса»

Учащиеся 8-11 классов отвечали на вопросы, связанные с историей становления ДНР. Фото: ТГ/Толстыкина

В макеевской школе №18 прошло тестирование «Знаток русского Донбасса». Учащиеся 8-11 классов отвечали на вопросы, связанные с процессом становления ДНР. На тестировании присутствовала вице-премьер Республики Лариса Толстыкина, которая лично приехала поддержать школьников.

По словам Толстыкиной, это тестирование является частью более широкого цикла мероприятий, направленных на изучение истории региона, начиная с 2014 года. Планируется, что во всех школах ДНР пройдут подобные тесты. Лучшие участники тестирования будут отмечены подарками.

Однако, как подчеркнула вице-премьер, главной целью является не материальное поощрение.

- Главное - это не награды. Главное, что дети думают, анализируют и понимают, как формировалась наша Республика и через какие испытания прошел Донбасс, - подчеркнула она.

Лариса Толстыкина приехала поддержать ребят сюда не случайно - она сама когда-то училась в этой школе.

- Для меня это место связано с воспоминаниями о детстве и юности. Но сегодня оно напомнило еще об одном: как важно сохранять связь поколений и передавать правду о событиях, которые изменили нашу жизнь. Ведь помнить историю - значит понимать, кто мы, откуда и ради чего продолжаем идти вперед. Именно с этого и начинается настоящая история Республики, - отметила вице-премьер.

