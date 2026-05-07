За сутки группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи, а также нанесла поражение противнику в районах Красного Лимана и Крестище в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

В зоне ответственности российской группировки, которая находится в ДНР и Харьковской области, ВСУ потеряли более 190 человек личного состава, бронемашину, 25 автомобилей, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы.

Напомним, что группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи в ДНР. За сутки на данном направлении ВС РФ уничтожили свыше 280 солдат ВСУ, три бронемашины, семь автомобилей.

Кроме того, за сутки бойцы «Южной» группировки войск уничтожили две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы ВСУ в Донецкой Народной Республике.

