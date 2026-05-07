В ДНР группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи, а также нанесла удары по 11 бригадам вооруженных формирований Украины в районах Белицкого, Доброполья, Золотого Колодезя в Донецкой Народной Республике и Новоподгородного в Днепропетровской области.

Как сообщили в Минобороны России, за сутки на данном направлении ВС РФ уничтожили свыше 280 солдат ВСУ, три бронемашины, семь автомобилей. Кроме того, были уничтожены три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что за сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли удары по семи бригадам вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, рывок российских военных в Рай-Александровке ДНР заставил солдат вооруженных формирований Украины передислоцироваться ближе к центру поселка. В результате ВСУ потеряли контроль над северо-западной частью населенного пункта.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подразделение ФСБ «Горыныч» уничтожило две ДРГ и склад боеприпасов ВСУ в ДНР

Бойцы ФСБ выследили дроны «Баба-Яга» и раскрыли позиции диверсантов в Константиновке (подробнее)