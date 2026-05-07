В ДНР провели автопробег до «Саур-Могилы» ко Дню Победы. Фото: «КСВО» в ДНР

В Донецкой Народной Республике руководители Макеевского и Докучаевского отделений «Комитета семей и воинов Отечества» провели автопробег до мемориального комплекса «Саур-Могила». Памятная акция прошла ко Дню Победы.

- В рамках автопробега участники возложили цветы к подножию мемориала и подняли флаги, отдавая дань уважения тем, кто сражался за свободу и мир. Это событие стало важным шагом в сохранении исторической памяти и укреплении духа единства среди жителей Донбасса, - рассказали в пресс-службе «КСВО» в ДНР.

«Саур-Могила» является местом гордости у жителей Донецкой Народной Республики. Именно здесь были ожесточенные бои в период Великой Отечественной войны и боевых действий в 2014 году.

Ранее сообщалось, что в Волновахе вырастет Тополь Победы. Его высадили Председатель Народного Совета ДНР Константин Кузьмин, министр природных ресурсов и экологии ДНР Алексей Шебалков и глава Волновахи Константин Зинченко.

