На трассе Донецк - Макеевка - Торез установили более 340 опор освещения. Фото: Служба автомобильных дорог Донбасса

На трассе Донецк - Макеевка - Торез - до границы ЛНР специалисты подрядной организации уже установили более 340 опор освещения. Работы ведутся под контролем региональной Службы автомобильных дорог Донбасса.

Как сообщил министр транспорта ДНР Александр Бондаренко, в рамках мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в текущем году запланировано осветить свыше 50 километров участков дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Первый масштабный объект - трасса Донецк - Макеевка - Торез - до границы ЛНР. В этом году ее планируют полностью оборудовать электрическим освещением и техническими средствами организации движения. Речь идет о порядке 100 автономных осветительных комплексов, более 1,6 тысячи опор освещения и около 2,2 тысячи светильников.

Параллельно дорожники уже приступили к аналогичным работам на трассе Донецк - Харцызск - Амвросиевка - до границы Ростовской области.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хабаровский край обновил дорожное покрытие в Дебальцевском округе

Хабаровский край заасфальтировал дорогу в селе Новогригоровка ДНР (подробнее)