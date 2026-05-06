В Мариуполе специальная техника вышла на уборку дорог

В Мариуполе для очистки городских дорог от пыли и грязи задействовали специализированную технику. Как сообщили в администрации города, муниципальное учреждение «Мариупольавтодор» привлекает поливомоечные машины для уборки бордюрных зон.
- Дорожники отмечают, что в первую очередь выводят поливомоечные машины на основные автомагистрали с большой интенсивностью движения, - отметили в мэрии.
Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе с наступлением по-настоящему весенней погоды активизировали уборку бордюрной части автомагистралей. Сотрудники предприятия «Мариупольавтодор» вручную очищают дороги от скопившейся за зиму грязи. К сбору и вывозу мусора привлекли фронтальный погрузчик и самосвал. К уже имеющейся спецтехнике в городе докупят дополнительное навесное оборудование. Кроме того, планируется приобрести две новые подметально-уборочные машины и одну подметально-вакуумную машину.
