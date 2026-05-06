Учитель из Мариуполя сохраняет и развивает культуру греков Приазовья

Педагог сама имеет греческие корни. Фото: ТГ/Толстыкина

Татьяна Киор, учитель новогреческого языка из поселка Старый Крым, уже 37 лет посвящает себя сохранению и развитию культуры греков Приазовья. Преподавая в школе № 46 в Мариуполе, педагог, которая сама имеет греческие корни, внесла значительный вклад в возрождение уникального наследия региона. Об этом сообщила вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина.

За годы своей работы Татьяна Киор добилась больших результатов. Она является победителем и призером конкурсов профессионального мастерства, соавтором шести учебных программ, школьных учебников и рабочих тетрадей по новогреческому языку, а также программы летней языковой школы «Возрождение».

Но главной гордостью учителя являются ее ученики. В рамках программы «Одаренный ребенок» она подготовила множество победителей республиканских и межрегиональных олимпиад по новогреческому языку и культуре греков Приазовья. Воспитанники Татьяны Киор демонстрируют отличные результаты, занимая призовые места. Педагог не только обучает грамматике, но и знакомит детей с богатой историей, литературой и традициями греков.

- Благодаря таким педагогам, как Татьяна Киор, культура греков Приазовья живет и развивается, - подчеркнула вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина.

