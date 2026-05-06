Три тонны яблок от Северного Кавказа доставили в детские дома и больницы ДНР

Для жителей ДНР организовали масштабную поставку фруктов. Фото: ТГ/Волошин

Для жителей ДНР, в том числе воспитанников детских домов, пациентов больниц и пожилых людей, организовали масштабную поставку фруктов. В Республику доставили три тонны свежих яблок, предоставленных региональными отделениями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Северной Осетии и Кабардино-Балкарской Республики.

Акция стала возможной благодаря поддержке депутатов Народного Совета ДНР от фракции «Единая Россия» и республиканского отделения РСПП. О ходе гуманитарной миссии сообщил сенатор Российской Федерации от ДНР Александр Волошин.

- Помощь получили детские дома, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, учреждения для детей с особенностями развития, больницы, а также организации, где находятся люди преклонного возраста, в Донецке, Макеевке и Шахтерске, - рассказал он.

Волошин отметил, что это не разовая акция.

- На этой неделе будет организована доставка яблок в другие муниципалитеты Республики, в том числе в Горловку и Старобешево, - добавил сенатор.

