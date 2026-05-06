Предприятия ДНР поборются за звание производителей лучших товаров России

Для местных производителей открываются новые горизонты (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР в этом году проведут региональный этап Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». Соответствующее распоряжение подписал Глава Республики Денис Пушилин.

Основная цель конкурса - стимулировать продвижение качественных российских товаров и услуг, укрепляя их позиции как на внутреннем, так и на международном рынках. Участники, продемонстрировавшие лучшие результаты, получат возможность представить свою продукцию на федеральном уровне, пройдя отбор в дирекции программы «100 лучших товаров России».

Организационные задачи возложены на Государственный региональный центр стандартизации, метеорологии и испытаний, который обеспечит всестороннее сопровождение конкурса. Минсельхоз и Минпромторг ДНР будут активно привлекать к участию в нем предприятия региона.

Напомним, что в прошлом году производители из ДНР впервые участвовали в этом конкурсе. Компания «Мир хлеба» и завод конвейерных лент «Эрлайт» были удостоены звания лауреатов. Кроме них, еще четыре предприятия региона были отмечены наградами за свои достижения.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Молочные бренды ДНР завоевали золото на «Продэкспо-2026»

Предприятия ДНР представили свою продукцию на престижной выставке в Москве (подробнее)