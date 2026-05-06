В Макеевке прошли через непростой отопительный сезон

Коммунальщикам удалось справиться с возникшими проблемами и обеспечить теплом потребителей. Фото: Минстрой ДНР

Прошедший отопительный сезон стал серьезным испытанием для коммунальщиков Макеевки. Филиал «Макеевкатеплосеть» ГУП ДНР «Донбасстеплоэнерго» обеспечивал теплом город, обслуживая 191 котельную и более 243 километров тепловых сетей. Основными вызовами для предприятия стали частые отключения электроэнергии, перебои с водоснабжением и острый дефицит кадров. Об этом сообщили в Минстрое ДНР.

Несмотря на трудности, благодаря слаженной работе персонала, взаимопомощи между районами и эффективному использованию резервных источников электроснабжения предприятию удалось оперативно справиться с возникшими проблемами, обеспечив теплом потребителей.

Важную роль в стабилизации работы филиала сыграла активная работа с абонентами, в том числе внедрение и продвижение современных механизмов оплаты.

- Было открыто порядка 87,5 тысячи лицевых счетов, а благодаря разъяснительной кампании и распространению информации о механизме онлайн-оплаты удалось повысить собираемость платежей, - отметили в ведомстве.

