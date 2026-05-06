Интеграция завершена: почтовые и банковские отделения стали единой системой

Завершение интеграции привело к появлению крупнейшей банковской сети в России: 4,5 тысячи собственных точек обслуживания ВТБ и 23 тысячи почтовых отделений теперь работают как одна система. Объединенный банк охватил 13 тысяч населенных пунктов во всех 89 регионах России, а парк банкоматов насчитывает 19 тысяч устройств.

«Объединение ВТБ и Почта Банка — один из крупнейших интеграционных проектов последних лет. Теперь это единое пространство с равными возможностями для любого жителя страны — независимо от того, живет он в столице или в отдаленном поселке», — заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Напомним, интеграция проходила поэтапно: с начала 2025 года объединились сети банкоматов. Затем совместно с Социальным фондом обеспечен бесшовный перевод пенсий. Также завершен ребрендинг офисов и банкоматов.