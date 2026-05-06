Школьники Донецка проверили свои знания в истории родного края. Фото: Правительство ДНР

Учащиеся лицея №5 в Донецке приняли участие в тестировании по истории ДНР «Знаток русского Донбасса». К ребятам присоединился и заместитель Председателя Правительства ДНР Кирилл Макаров. Об этом сообщили в Правительстве ДНР.

- Очень необычное ощущение – снова сидеть за школьной партой в лицее, который несколько лет назад пережил прямые попадания и серьезные обстрелы, а сегодня полностью восстановлен и снова живет обычной школьной жизнью. Это сильное напоминание о том, какой путь прошла Республика, - рассказал Макаров.

Он добавил, что сейчас особенно важно, чтобы молодежь знала историю родного края.

- Смотрел, как ребята отвечают на вопросы, какие задают вопросы, вспоминают даты, события, историю Русской весны, и в этот момент особенно понимаешь, насколько важно, чтобы новое поколение знало не только финальную картинку сегодняшнего Донбасса, но и все то, через что прошёл регион за эти годы, - рассказал Макаров.

Мероприятие для школьников организовал «Русский Центр» совместно с Министерством образования и науки ДНР.

